alyakostyan

Веб-дизайнер с фокусом на понятный и современный дизайн, которые может вашему бизнесу

Привет!

Меня зовут Алевтина и я дизайнер из Беларуси.

Я веб-дизайнер, который поможет вашему бизнесу стать более эффективным.

Сделаю для вашего бизнеса: лендинг, корпоративный сайт, интернет магазин, прототип.

В процессе работы я всегда учитываю бизнес-цели проекта и придерживаюсь мнения, что дизайн — это не просто приятная картинка, а инструмент, который помогает бизнесу быть более успешным

В своем дизайне я использую современные инструменты и учитываю последние тренды в дизайне

Как я работаю:

1. Провожу брифинг

2. Исследую бизнес сферы, делаю анализ конкурентов

3. Делаю прототип

4. Обсуждаем с заказчиком стиль, согласовываем дизайн-концепцию

5. Разрабатываю дизайн в согласованном объеме 6. Передаю макеты заказчику

7. Принимаю правки

Работаю в облачных сервисах, любой этап работы могу продемонстрировать заказчику в режиме реального времени

Буду рада помочь вашему бизнесу!