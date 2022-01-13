alyakostyan

Привет!
Меня зовут Алевтина и я дизайнер из Беларуси.
Я веб-дизайнер, который поможет вашему бизнесу стать более эффективным.
Сделаю для вашего бизнеса: лендинг, корпоративный сайт, интернет магазин, прототип.
В процессе работы я всегда учитываю бизнес-цели проекта и придерживаюсь мнения, что дизайн — это не просто приятная картинка, а инструмент, который помогает бизнесу быть более успешным
В своем дизайне я использую современные инструменты и учитываю последние тренды в дизайне
Как я работаю:
1. Провожу брифинг
2. Исследую бизнес сферы, делаю анализ конкурентов
3. Делаю прототип
4. Обсуждаем с заказчиком стиль, согласовываем дизайн-концепцию
5. Разрабатываю дизайн в согласованном объеме 6. Передаю макеты заказчику
7. Принимаю правки
Работаю в облачных сервисах, любой этап работы могу продемонстрировать заказчику в режиме реального времени
Буду рада помочь вашему бизнесу!