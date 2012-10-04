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Кратко обо мне: Колмакова Оксана Владимировна. Мне 25 лет. За мужем. Мама годовалой дочери. С 12 лет пишу стихи, с 15 прозу. Умею рисовать. Долгое время увлекалась MMORPG играми. Спокойный человек, без эксцессов. Работала дизайнером, в фирме по строительству и изготовлению мебели. Оттуда ушла в декретный отпуск. Собираемся строить дом. Имею хорошие знания русского языка. Пишу грамотный и уникальный контент, на любые темы за приемлемую плату.

О работе: Копирайт и Рерайт, я открыла для себя сравнительно недавно, но это, то чего мне не хватало. Обладая рассудительностью, вдумчивостью и способностью грамотно высказывать свои мысли на бумаге, я пишу прекрасные статьи на многие темы.

Подробнее о статьях: в дальнейшем на сайте будет создано портфолио с моими работами.

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