alyastepanova198

Алина Степанова alyastepanova198alyastepanova198
Высшее юридическое образование (диплом СГЮА им. Курского).
Мой опыт работы в гражданско-правовой сфере свыше 5 лет, а именно:
-участие в спорах со страховыми компаниями по искам о защите прав потребителей (взыскание убытков по ДТП, УТС, компенсации морального
вреда, штрафов),
- корпоративная деятельность,
- обжалование действий (бездействия) сотрудников ФССП, ФНС, административных органов,
МВД, государственных, региональных и местных органов,
- ведение дел в ходе исполнительного производства;
- участие в спорах о взыскании неустойки по договорам аренды, просрочки поставки товаров, оказания услуг и др.
- подготовка писем, претензий
- ведения дел в Арбитражном суде;
- жилищные споры (взыскание расходов по содержанию жилья, оплате коммунальных услуг);
- взыскание алиментов,
- споры с кредитными учреждениями
- составляю договоры (создание договоров оказания услуг, поставки, аренды, агентских, найма, оферт, и пр. (в т.ч. двуязычных (англ. -рус.)), оферты, положения о конфиденциальности для сайта,
пользовательские соглашения для сайтов и мобильных приложений
приложений, лицензионные соглашения для ПО, предоставляю правовые заключения по вопросам, связанным с
законодательством РФ.
Электронная почта: [email protected]
Оплата возможна различными способами(банковская карта, ЯД, WM, QIWI).
Работаю по предоплате 50%. Для новых Заказчиков, у которых пока еще нет
отзывов или только один отзыв - предоплата 100%.