alyastepanova198

Экономические споры,регистрация юридических лиц и ип, общегражданские споры любой направленности и прочие споры (см. дополнит.инф.)

Высшее юридическое образование (диплом СГЮА им. Курского).

Мой опыт работы в гражданско-правовой сфере свыше 5 лет, а именно:

-участие в спорах со страховыми компаниями по искам о защите прав потребителей (взыскание убытков по ДТП, УТС, компенсации морального

вреда, штрафов),

- корпоративная деятельность,

- обжалование действий (бездействия) сотрудников ФССП, ФНС, административных органов,

МВД, государственных, региональных и местных органов,

- ведение дел в ходе исполнительного производства;

- участие в спорах о взыскании неустойки по договорам аренды, просрочки поставки товаров, оказания услуг и др.

- подготовка писем, претензий

- ведения дел в Арбитражном суде;

- жилищные споры (взыскание расходов по содержанию жилья, оплате коммунальных услуг);

- взыскание алиментов,

- споры с кредитными учреждениями

- составляю договоры (создание договоров оказания услуг, поставки, аренды, агентских, найма, оферт, и пр. (в т.ч. двуязычных (англ. -рус.)), оферты, положения о конфиденциальности для сайта,

пользовательские соглашения для сайтов и мобильных приложений

приложений, лицензионные соглашения для ПО, предоставляю правовые заключения по вопросам, связанным с

законодательством РФ.

Электронная почта: [email protected]

Оплата возможна различными способами(банковская карта, ЯД, WM, QIWI).

Работаю по предоплате 50%. Для новых Заказчиков, у которых пока еще нет

отзывов или только один отзыв - предоплата 100%.