Веб-дизайнер сайтов на Tilda
Создаю адаптивные и понятные сайты, которые помогают вам развить свой бизнес и увеличить продажи.
Умею подбирать контент и грамотно встраивать его в в ваш сайт.
Landing page,
Интернет магазин,
Многостраничные сайты,
Квиз,
Сайт-визитка,
Верстка сайтов по макету в Zero Block.
Услуги включенные в стоимость: дизайн, верстка сайта, базовая seo оптимизация, подключение домена, подключение доменной почты, настройка форм приема данных, CRM-системы, подключение веб -аналитики, добавление сайта на индексацию в поисковики, оптимизация изображений, создание фавикона, подключение SSL-сертификата, политика обработки персональных данных.
После запуска сайта остаюсь с вами на связи, соблюдаю дедлайн
Портфолио: https://www.behance.net/alyayashina
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