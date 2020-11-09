alyayashina

Веб-дизайнер сайтов на Tilda

Создаю адаптивные и понятные сайты, которые помогают вам развить свой бизнес и увеличить продажи.

Умею подбирать контент и грамотно встраивать его в в ваш сайт.

Landing page,

Интернет магазин,

Многостраничные сайты,

Квиз,

Сайт-визитка,

Верстка сайтов по макету в Zero Block.

Услуги включенные в стоимость: дизайн, верстка сайта, базовая seo оптимизация, подключение домена, подключение доменной почты, настройка форм приема данных, CRM-системы, подключение веб -аналитики, добавление сайта на индексацию в поисковики, оптимизация изображений, создание фавикона, подключение SSL-сертификата, политика обработки персональных данных.

После запуска сайта остаюсь с вами на связи, соблюдаю дедлайн