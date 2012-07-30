alyona-shesha

Ленивый три раза переделывает, а скупой три раза платит...

Пара строк обо мне и моем опыте на поприще райтинга

Меня зовут Матвеева Алена, мне 25 лет. Если для кого-то это имеет значение, то после школы я 2 года отучилась на филологическом факультете, в настоящее время получаю образование по специалности "русская журналистика" в КФУ (заочно). Имею опыт работы в СМИ.

Райтингом занимаюсь примерно с ноября 2010 (работала на других биржах). Пишу практически на любые темы (кроме тем, касающихся автомобилей и компьютерных игр). Выполняю работы по копирайтингу, рерайтингу и сео-копирайтингу:

- ОПЕРАТИВНО составлю СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ и ИЗЯЩНЫЕ описания товаров для вашего интернет-магазина

- Подготовлю РАЗНОСТОРОННИЕ тексты для корпоративных сайтов

- Наполнение ресурса статьями информационного характера

- СЕО-копирайтинг - интересные статьи с ключевыми словами. ВСТАВЛЯЮ ОРГАНИЧНО и ОЧАРОВАТЕЛЬНО!)))

- продолжение следует...