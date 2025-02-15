alyona_killjoy

Алёна Полецкая alyona_killjoy

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Graphic designer

День добрый! Меня зовут Алёна, я являюсь графическим дизайнером, художником. Постоянно качаю профессиональные навыки и пробую новое, расширяя спектр возможностей. В работе внимательна, ответственна, креативна, тружусь на результат

Создаю:

- Логотипы с вариацией носителей
- Фирменный стиль для брендов
- Визитки, буклеты и другую печатную продукцию
- Инфографику для маркетплейсов (WB, Ozon)
- Дизайн упаковки
- Постеры и баннеры в соцсети и т.д

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Буду рада сотрудничеству!