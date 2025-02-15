Graphic designer
День добрый! Меня зовут Алёна, я являюсь графическим дизайнером, художником. Постоянно качаю профессиональные навыки и пробую новое, расширяя спектр возможностей. В работе внимательна, ответственна, креативна, тружусь на результат
Создаю:
- Логотипы с вариацией носителей
- Фирменный стиль для брендов
- Визитки, буклеты и другую печатную продукцию
- Инфографику для маркетплейсов (WB, Ozon)
- Дизайн упаковки
- Постеры и баннеры в соцсети и т.д
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Постер/Афиша. Скейтнет просмотров
- Постер/Афиша. Фехтованиенет просмотров
- Карточка товара. Кисть для маникюранет просмотров
- Инфографика для маркетплейсов. Спонжи для макияжанет просмотров