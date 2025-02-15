Graphic designer

День добрый! Меня зовут Алёна, я являюсь графическим дизайнером, художником. Постоянно качаю профессиональные навыки и пробую новое, расширяя спектр возможностей. В работе внимательна, ответственна, креативна, тружусь на результат



Создаю:



- Логотипы с вариацией носителей

- Фирменный стиль для брендов

- Визитки, буклеты и другую печатную продукцию

- Инфографику для маркетплейсов (WB, Ozon)

- Дизайн упаковки

- Постеры и баннеры в соцсети и т.д



Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.



Буду рада сотрудничеству!