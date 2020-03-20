alyonasokavo

Алёна Костенкова alyonasokavo

 
25 летРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Начинающий специалист

1. Создание landing Page на Tilda

2. Текстовое наполнение сайта с учётом базовых принципов воронки продаж

3. Проработка текста с точки зрения SEO

4. SMM 

Учусь на 4 курсе в университете по специальности Реклама и связи с общественностью. Имею опыт работы в данной сфере, в основном, в виде небольших проектов.  Так как являюсь начинающим специалистом, готова идти на компромисс в отношении цены и сроков. Для меня первостепенно - портфолио и отзывы, поэтому работаю на качество. 

Tilda