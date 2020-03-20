alyonasokavo

Алёна Костенкова alyonasokavoalyonasokavo
25 летРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Начинающий специалист
1. Создание landing Page на Tilda
2. Текстовое наполнение сайта с учётом базовых принципов воронки продаж
3. Проработка текста с точки зрения SEO
4. SMM
Учусь на 4 курсе в университете по специальности Реклама и связи с общественностью. Имею опыт работы в данной сфере, в основном, в виде небольших проектов. Так как являюсь начинающим специалистом, готова идти на компромисс в отношении цены и сроков. Для меня первостепенно - портфолио и отзывы, поэтому работаю на качество.
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