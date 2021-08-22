alyonatyan77

Дизайнер-3д визуализатор удаленно

Добрый день. Меня зовут Алена. Да мне 44), но я не останавливаюсь и продолжаю учиться и познавать новое. В настоящее время прохожу онлайн обучение в 3d design school г.Екатеринбург по профессии 3д визуализатор. Курсы дизайнера интерьера закончила еще в далеком 2008 году. Но работать в данной сфере не стала. Случилось как случилось, но мысль о творчестве и дизайне меня не покидала и вот в 2016 году я устроилась в салон по продаже дорогой мебели, сантехники, керамогранита и аксессуаров как дизайнер. Работа нравилась, не не хватало навыков. Так я стала сертифицированным 3д визуализатором и сейчас часто меняя свою географию, ищу удаленную работу и онлайн заработок. Если могу помочь вам в реализации проектов, буду очень рада сотрудничеству.

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