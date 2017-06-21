ALYUKOVNET студия
Алюков Данила - частный вебмастерhttp://alyukovnet.ru
e-mail: [email protected]
skype: alyukovnet
Создание сайтовДелаю сайты:
• С нуля на чистом HTML
• С нуля, используя 1С:Битрикс или WordPress
• Сайты-визитки
• Лендинг
• Корпоративный сайт
Дополнительные услуги:
• Помощь в регистрации хостинга, домена
• Рекламные кампании в поисковых системах
• Раскрутка сайта в поисковых системах
• Создание фирменного стиля
Так-же возможны эконом варианты:
• На бесплатных движках, готовых шаблонах - uCoz, WordPress...
• На заготовленных шаблонах 1С:Битрикс.
Действие аккаунта приостановлено!