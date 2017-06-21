alyukovnet

Данила Алюков alyukovnet

 
22 годаРоссия/Сургут
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
ALYUKOVNET студия

﻿Алюков Данила - частный вебмастер

http://alyukovnet.ru

e-mail: [email protected]

skype: alyukovnet

﻿Создание сайтов

Делаю сайты:

• С нуля на чистом HTML

• С нуля, используя 1С:Битрикс или WordPress

• Сайты-визитки

• Лендинг

• Корпоративный сайт

Дополнительные услуги:

• Помощь в регистрации хостинга, домена

• Рекламные кампании в поисковых системах

• Раскрутка сайта в поисковых системах

• Создание фирменного стиля

Так-же возможны эконом варианты:

• На бесплатных движках, готовых шаблонах - uCoz, WordPress...

• На заготовленных шаблонах 1С:Битрикс.

WordPressHTMLСайт-визиткаРекламная кампания