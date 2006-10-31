am-software

Опытная слаженная команда из 7 разработчиков. Опыт разработки ПО у сотрудников от 3 до 15+ лет. Опыт использования .Net, SQL Server долее 3х лет.

За последние 3 года выполнено более 40 проектов WinForms и ASP.Net сложностью от 1 до 20 чел/мес. В том числе для зарубежных заказчиков. Обладаем опытом разработки систем для различных прикладных областей: товарный учет, финансовый учет, ERP/CRM, музейный учет (описание экспонатов и учет движения экспонатов) .

В офисе имеется скоростной Internet. Возможны любые формы коммуникации: Телефон, EMail, ICQ, MSN.