am00re

Мария Алиева am00re

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн проект интерьера

Привет! Меня зовут Мария! Я представляю студию дизайна интерьера "Hrome". Мы работаем более 4-х лет, в реализации свыше 230 проектов. Информация о компании и продукте на нашем сайте https://lp.design-hrome.ru , также здесь вы найдете обновления по проектам.

Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$21/час
от $428от 15 дней
нет рейтинга