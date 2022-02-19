Графический дизайн
- Разработка дизайна и верстка полиграфической продукции: рекламные и информационные плакаты, каталоги;
- Фирменный стиль, разработка логотипов;
- Типографика, коллажи, книжное оформление, работа с текстурами;
- Иллюстрации к статьям/интернет-изданиям;
- Рекламные баннеры, анонсы, рассылки;
- Оформление мероприятий;
- Презентации;
- Упаковка;
- Работа с фото.
Знание графических программ:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Adobe InDesign;
- Adobe Premiere.
https://www.behance.net/am_burrs
Графический дизайнер, фотограф, иллюстратор
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