am_burrs

Арина Жукова am_burrs

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайн

- Разработка дизайна и верстка полиграфической продукции: рекламные и информационные плакаты, каталоги;

- Фирменный стиль, разработка логотипов;

- Типографика, коллажи, книжное оформление, работа с текстурами;

- Иллюстрации к статьям/интернет-изданиям;

- Рекламные баннеры, анонсы, рассылки;

- Оформление мероприятий;

- Презентации;

- Упаковка;

- Работа с фото.

Знание графических программ:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Adobe InDesign;

- Adobe Premiere.

https://www.behance.net/am_burrs

Графический дизайнер, фотограф, иллюстратор

InDesignIllustratorPhotoshop