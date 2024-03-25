am_freelance

Веб разработчик сайтов и телеграмм ботов
Буду рад помочь вам в создании и разработке веб-сайтов и телеграмм-ботов. Моя цель - предоставить вам хорошие решения, которые помогут вашему бизнесу привлечь новых клиентов и достичь успеха. А самое главное сделать сайт и телеграмм бот с уникальным дизайном на ваш выбор.
Обо мне:
Меня зовут Мухаммад. Я занимаюсь версткой сайтов уже около 2-х лет. Я прошел bootcamp goit и после этого создал несколько неплохих сайтов. Делаю сайты используя html, css, js, react.
Умею делать телеграмм боты с Web App и обычные телеграмм боты.
Я против войны в Украине!