Создание Лендинг пейдж под ключ 5650 руб

Создание Landing page (сайт одностраничник) для ваших товаров или услуг под ключ. АКЦИЯ!! Лендинг пейдж + контекстная реклама в Яндекс директ всего за 5650 рублей. Заказав Лендинг вы получаете все неоходимые услуги для полноценой работы вашего сайта. → Индивидуальный дизайн → Красивая анимация контента → Адаптивный сайт → Продающие тексты → Онлайн консультант → Социальные кнопки → Админ панель управление сайтом → Интеграция групп с соц.сетей → Домен на год в зоне .ru → Выделенный VPS сервер на 3 мес. → SSL - Сертификат на год → Настройка контекстной рекламы → Подключение аналитики → Регистрация в поисковиках → Тех.поддержка - 3 месяца Закажите ваш Landing page уже сейчас не теряйте вашу прибыль!