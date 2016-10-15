Frontend-разработчик

Очень ответственно отношусь к работе. Опыт в веб-разработке с конца 2012 года. Свои работы показываю при личном разговоре. С поставленными задачами справляюсь в срок и качественно. Я - Frontend разработчик, использую только современные инструменты в разработке. Всегда изучаю что-то новое, чтобы всегда быть в тренде. Общителен и дружелюбен. На конфликты не иду. Легко обучаем и самостоятелен. Хочу заниматься интересными проектами и постоянно рости, как личностно, так и карьерно.