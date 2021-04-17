amalinov98

Здравствуйте! Меня зовут Алексей Лыгач.Я мастер по ремонту стиральных машин в Мастерской Быть ТехникеДиплом ДПИ, полученный еще в Советском Союзе по специальности “Автоматика и Телемеханика” Я инженер- электронщик, основатель (Спасибо Кризису) и один из мастеров в Мастерской “Быть ТЕХНИКЕ”, где Ваша любимая Стиральная Машинка или любая другая бытовая техника (если вдруг ей понадобится ремонт) получит квалифицированный сервис, и ещё послужит Вам, отработав, возможно, дольше, чем те новые, которые сейчас продаются. И скорее всего, отработает на цену ремонта, сэкономив Вам на покупке.