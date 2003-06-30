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Амалия
amaliya_stupak
amaliya_stupak
20 лет
Украина
/
Харьков
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Переводчик, веб-дизайнер
Уровень английского B-2, C-1
IU/UX дизайн
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UI/UX дизайн
10 просмотров
UI/UX дизайн
7 просмотров
UI/UX дизайн
10 просмотров
UI/UX дизайн
9 просмотров
Дизайн журнала
9 просмотров
UI/UX дизайн
10 просмотров
UI/UX дизайн
18 просмотров
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