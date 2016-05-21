amanai

Натан amanai

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение/скрипт для Instagram

    Что необходимо Рекурсивно считывать список подписчиков/подписокРекурсивно считывать список подписчиков/подписок по заданной маске ключевых словСчитывать текст в информации О себеСчитывать теги фотографийБлокировка пользователе по заданной маске совпадений ключевых слов

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптировать купленный шаблон для joomla

    rk21vek.ru    Нужно убрать логотип и заменить название ресторана. Обычными буквами (логотип создавать не надо)    Подробности – надо почистить шаблон от демо контента, как и админку собственно. Оставить только разделы "О ресторане" "Меню" "Новости" ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Приложение под iOS

    Приложение которое будет собирать информацию с разных источников и в один по табам. Новости: Твиттер, Блог, Форум, Сайт с индексом цен. Возможность слежения за ценой и уведомление через пуш. Так же интересует насколько подорожает разработка ...

    iOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

sheff_48
Антон 
34 года
9 лет в сервисе
Был
час назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Адаптировать купленный шаблон для joomla
Joomla
Спасибо за выбор. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень хороший исполнитель. Все выполнил быстро и четко, было бы язе быстрее еси бы не задержки с моей стороны! Всем рекомендую, к работе подходит очень ответственно.
Ответный отзыв
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
21 день назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Перевод с русского на английский
Спасибо за сотрудничество! Все прошло отлично. Всем рекомендую как надежного заказчика.
Фантастическая скорость выполнения заказа при высоком уровне качества. Рекомендую.
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