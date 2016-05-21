Что необходимо Рекурсивно считывать список подписчиков/подписокРекурсивно считывать список подписчиков/подписок по заданной маске ключевых словСчитывать текст в информации О себеСчитывать теги фотографийБлокировка пользователе по заданной маске совпадений ключевых слов
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
rk21vek.ru Нужно убрать логотип и заменить название ресторана. Обычными буквами (логотип создавать не надо) Подробности – надо почистить шаблон от демо контента, как и админку собственно. Оставить только разделы "О ресторане" "Меню" "Новости" ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приложение которое будет собирать информацию с разных источников и в один по табам. Новости: Твиттер, Блог, Форум, Сайт с индексом цен. Возможность слежения за ценой и уведомление через пуш. Так же интересует насколько подорожает разработка ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
Перевод с русского на английский. 8797 символов. Срок 1-2 дня. Пожалуйста укажите сразу цену и желательно работы аналогичные по лексике.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно перевести текст с английского на русский. Желательно знание технического английского 5027 символовПереводы39 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Спасибо за выбор. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень хороший исполнитель. Все выполнил быстро и четко, было бы язе быстрее еси бы не задержки с моей стороны! Всем рекомендую, к работе подходит очень ответственно.
$16
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за сотрудничество! Все прошло отлично. Всем рекомендую как надежного заказчика.
Ответный отзыв
Фантастическая скорость выполнения заказа при высоком уровне качества. Рекомендую.