👋 Салем!
Меня зовут Арлан, мне 19 лет, я веб-разработчик из г. Нур-Султана, Казахстан.
💻 Кратко обо мне:
С 11 лет нонстопом изучаю программирование, уже с 17 лет работаю в крупных компаниях. Основной род деятельности это фронт-енд разработка, остальной стэк представлен ниже. Преподаю веб-программирование, дизайн, основы программирования в it-школе "Компьютерная Академия ШАГ" подрастающим девелоперам.
К работе подхожу с большим трепетом и ответственностью, работы довожу конца и на совесть!
⌨ Опыт работы:
Участие в разработке it-стартапов международного уровня в роли главного разработчика.
Разработка лендингов, дизайнов под заказ.
Разработка сайтов под ключ с хорошим конверсией, с последующим курированием.
В настоящее время преподаю программирование по разным направлениям.
📌 Услуги которые я могу вам предложить!
Выполню любой вид работ качественно и в срок! Начиная от полиграфии, монтажа и заканчивая разработкой веб-приложений.
👀 Виды работ которые я могу выполнить:
— Верстка сайтов (Разной сложности, с использованием разных технологий)
— Разработка сложных веб-приложений, высоко-функциональных платформ
— Монтаж видео любой сложности с учетом всех требований и со вкусом
— Разработка UX/UI дизайна для веб-сайтов
— Работа с Photoshop (Разные задачи: Создание макетов, постеров, грамот и т.д.)
— Написание бэк-енд серверов на Node.js
— Telegram Bot на Node.js
📚 Стэк технологий которыми я орудую:
— HTML & CSS
— JavaScript & jQuery
— React.js, React Redux, React Native, Vue.js
— Node.js
— Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
— Sony Vegas Pro, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects
Всеми из них владею в совершенстве!
🛎 Как будет проходить работа?
— Очень внимательно изучаю ТЗ, помогу в составлении
— Качество работы на первом месте, а затем уже скорость
— Работа в самые быстрые сроки
— Всегда иду на контакт
— Работаю до последней правки
— Всегда готов сопроводить проект и после завершения работы
📞 Связь со мной!
Всегда готов пообщаться с Вами напрямую! Если есть вопрос смело готов их обсудить любым удобным для Вас способом.
📱 Способы связаться со мной:
— Почта - [email protected] | [email protected]
— Discord - amanbayew#2317
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