amanbayew

Арлан Аманбаев amanbayew

 
20 летКазахстан/Нур-Султан
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Предоставляю качественные услуги по Веб-разработке и Дизайну!

&#128075; Салем!

Меня зовут Арлан, мне 19 лет, я веб-разработчик из г. Нур-Султана, Казахстан.

&#128187; Кратко обо мне:

С 11 лет нонстопом изучаю программирование, уже с 17 лет работаю в крупных компаниях. Основной род деятельности это фронт-енд разработка, остальной стэк представлен ниже. Преподаю веб-программирование, дизайн, основы программирования в it-школе "Компьютерная Академия ШАГ" подрастающим девелоперам.
К работе подхожу с большим трепетом и ответственностью, работы довожу конца и на совесть!

&#9000; Опыт работы:

Участие в разработке it-стартапов международного уровня в роли главного разработчика.

Разработка лендингов, дизайнов под заказ.

Разработка сайтов под ключ с хорошим конверсией, с последующим курированием.

В настоящее время преподаю программирование по разным направлениям.

&#128204; Услуги которые я могу вам предложить!

Выполню любой вид работ качественно и в срок! Начиная от полиграфии, монтажа и заканчивая разработкой веб-приложений.

&#128064; Виды работ которые я могу выполнить:

— Верстка сайтов (Разной сложности, с использованием разных технологий)

— Разработка сложных веб-приложений, высоко-функциональных платформ

— Монтаж видео любой сложности с учетом всех требований и со вкусом

— Разработка UX/UI дизайна для веб-сайтов

— Работа с Photoshop (Разные задачи: Создание макетов, постеров, грамот и т.д.)

— Написание бэк-енд серверов на Node.js

— Telegram Bot на Node.js

&#128218; Стэк технологий которыми я орудую:

— HTML & CSS

— JavaScript & jQuery

— React.js, React Redux, React Native, Vue.js

— Node.js

— Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

— Sony Vegas Pro, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects

Всеми из них владею в совершенстве!

&#128718; Как будет проходить работа?

— Очень внимательно изучаю ТЗ, помогу в составлении

— Качество работы на первом месте, а затем уже скорость

— Работа в самые быстрые сроки

— Всегда иду на контакт

— Работаю до последней правки

— Всегда готов сопроводить проект и после завершения работы

&#128222; Связь со мной!

Всегда готов пообщаться с Вами напрямую! Если есть вопрос смело готов их обсудить любым удобным для Вас способом.

&#128241; Способы связаться со мной:

Telegram - @amanbayew

WhatsApp +7 (708) 615-74-39

— Почта - [email protected] | [email protected]

— Discord - amanbayew#2317

&#128270; Я в соц. сетях:

Instagram - @amanbayew

Github - @znewk

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