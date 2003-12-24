Предоставляю качественные услуги по Веб-разработке и Дизайну!

👋 Салем!

Меня зовут Арлан, мне 19 лет, я веб-разработчик из г. Нур-Султана, Казахстан.

💻 Кратко обо мне:

С 11 лет нонстопом изучаю программирование, уже с 17 лет работаю в крупных компаниях. Основной род деятельности это фронт-енд разработка, остальной стэк представлен ниже. Преподаю веб-программирование, дизайн, основы программирования в it-школе "Компьютерная Академия ШАГ" подрастающим девелоперам.

К работе подхожу с большим трепетом и ответственностью, работы довожу конца и на совесть !

⌨ Опыт работы:

Участие в разработке it-стартапов международного уровня в роли главного разработчика.

Разработка лендингов, дизайнов под заказ.

Разработка сайтов под ключ с хорошим конверсией, с последующим курированием.

В настоящее время преподаю программирование по разным направлениям.

📌 Услуги которые я могу вам предложить!

Выполню любой вид работ качественно и в срок! Начиная от полиграфии, монтажа и заканчивая разработкой веб-приложений.

👀 Виды работ которые я могу выполнить:

— Верстка сайтов (Разной сложности, с использованием разных технологий)

— Разработка сложных веб-приложений, высоко-функциональных платформ

— Монтаж видео любой сложности с учетом всех требований и со вкусом

— Разработка UX/UI дизайна для веб-сайтов

— Работа с Photoshop (Разные задачи: Создание макетов, постеров, грамот и т.д.)

— Написание бэк-енд серверов на Node.js

— Telegram Bot на Node.js

📚 Стэк технологий которыми я орудую:

— HTML & CSS

— JavaScript & jQuery

— React.js, React Redux, React Native, Vue.js

— Node.js

— Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

— Sony Vegas Pro, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects

Всеми из них владею в совершенстве!

🛎 Как будет проходить работа?

— Очень внимательно изучаю ТЗ, помогу в составлении

— Качество работы на первом месте, а затем уже скорость

— Работа в самые быстрые сроки

— Всегда иду на контакт

— Работаю до последней правки

— Всегда готов сопроводить проект и после завершения работы

📞 Связь со мной!

Всегда готов пообщаться с Вами напрямую! Если есть вопрос смело готов их обсудить любым удобным для Вас способом.

📱 Способы связаться со мной:

— Telegram - @amanbayew

— WhatsApp +7 (708) 615-74-39

— Почта - [email protected] | [email protected]

— Discord - amanbayew#2317

🔎 Я в соц. сетях:

— Instagram - @amanbayew

— Github - @znewk