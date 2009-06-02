Дизайн, программирование,создание сайтов под ключ, поддержка, тестирование.
SKYPE: alikmanukian
Специализация - Дизайн и разработка сайтов любой сложности. Флеш сайты любой сложности. 3D и анимация. Программирование.
Портфолио
- Каталог пищевых продуктов Армении - 2007165 просмотров
- Каталог пищевых продуктов Армении - 2007163 просмотра
- Каталог пищевых продуктов Армении - 2007164 просмотра
- Каталог пищевых продуктов Армении - 2007175 просмотров
- Каталог музейных экспонатов160 просмотров
- TM Audit - сайт аудиторской компании166 просмотров
- Государственный Исторический Музей Армении160 просмотров
- Luszien painter158 просмотров
- Зимняя коллекция одежды "TOKOS"336 просмотров
- Lusine Poghosyan's Homepage192 просмотра
- Armen Ghazaryan's Homepage198 просмотров
- Без названия146 просмотров