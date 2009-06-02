amanukian

Александр Манукян amanukian

 
42 годаАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайн, программирование,создание сайтов под ключ, поддержка, тестирование.

SKYPE: alikmanukian

Специализация - Дизайн и разработка сайтов любой сложности. Флеш сайты любой сложности. 3D и анимация. Программирование.

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