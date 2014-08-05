Добрый день! Немного о проекте: Инертен-магазин автозапчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Автохимия, масла и жидкости, шины и диски, аккумуляторы и электроника - это тоже будет на сайте. Товарных позиций в базе интернет магазина будет около ...