[b]Задача:[/b] реализовать модуль подбора смазочных материалов по марке, модели и типу двигателя, с учетом выбранной категории (например: легковые автомобили, грузовые автомобили). [b]Идеал: [/b]http://test15.itepro.ru Важно отметить то, что модуль должен получиться отдельным от системы управления сайтом (Host CMS). ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Немного о проекте: Инертен-магазин автозапчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Автохимия, масла и жидкости, шины и диски, аккумуляторы и электроника - это тоже будет на сайте. Товарных позиций в базе интернет магазина будет около ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день всем! Инертен-магазин автозапчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Автохимия, масла и жидкости, шины и диски, аккумуляторы и электроника - это тоже будет на сайте. Товарных позиций в базе интернет магазина будет около 50000 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть 3 связанных выпадающих списка по выборе автомобиля из БД, осталось реализовать вывод информации для выбранного авто. Например: Выбрали Honda Accord RS (2010) и после чего должна выводится из БД mysql информация о доступных товарах для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад