amard

Александр amard

 
32 годаРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модуль подбора смазочных материалов

    [b]Задача:[/b] реализовать модуль подбора смазочных материалов по марке, модели и типу двигателя, с учетом выбранной категории (например: легковые автомобили, грузовые автомобили). [b]Идеал: [/b]http://test15.itepro.ru Важно отметить то, что модуль должен получиться отдельным от системы управления сайтом (Host CMS). ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция EMEX.RU в интернет-магазин

    Добрый день! Немного о проекте: Инертен-магазин автозапчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Автохимия, масла и жидкости, шины и диски, аккумуляторы и электроника - это тоже будет на сайте. Товарных позиций в базе интернет магазина будет около ...

    Карточки товаров
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграции сервиса EMEX.RU с интернет магазином на CMS ReadyScript

    Добрый день всем! Инертен-магазин автозапчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Автохимия, масла и жидкости, шины и диски, аккумуляторы и электроника - это тоже будет на сайте. Товарных позиций в базе интернет магазина будет около 50000 ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать несложный скрипт

    Есть 3 связанных выпадающих списка по выборе автомобиля из БД, осталось реализовать вывод информации для выбранного авто. Например: Выбрали Honda Accord RS (2010) и после чего должна выводится из БД mysql информация о доступных товарах для ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад