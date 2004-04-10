amareckayaa

Алина Марецкая amareckayaa

 
19 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайнер

Привет, я веб-дизайнер. Занимаюсь большим количеством творческой работы.

Что я выполняю:

-создаю презентации с нуля

-создаю дизайн для презентации с уникальными шаблонами

-занимаюсь дизайном сайтов

-оформляю аккаунты

Моё полное портфолио: -Яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/dmMVefF1GU3tZw-Behance: https://www.behance.net/f8e44b5a

Дизайн сайта
Портфолио
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