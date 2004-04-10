Веб-дизайнер
Привет, я веб-дизайнер. Занимаюсь большим количеством творческой работы.
Что я выполняю:
-создаю презентации с нуля
-создаю дизайн для презентации с уникальными шаблонами
-занимаюсь дизайном сайтов
-оформляю аккаунты
Моё полное портфолио: -Яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/dmMVefF1GU3tZw-Behance: https://www.behance.net/f8e44b5a
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Рекламные баннеры7 просмотров
- Дизайн сайта духов7 просмотров
- Дизайн сайта цветов6 просмотров
- Дизайн сайта косметики7 просмотров
- Дизайн сайта кроссовок1 просмотр
- Дизайн сайта машин2 просмотра
- Дизайн сайта мотоциклов3 просмотра
- Дизайн сайта музыки5 просмотров
- Дизайн сайта кроссовок4 просмотра
- Мой сайт "Портфолио"4 просмотра
- Шаблон для дизайна презентации5 просмотров
- Презентация компании3 просмотра