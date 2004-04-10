Веб-дизайнер Привет, я веб-дизайнер. Занимаюсь большим количеством творческой работы. Что я выполняю: -создаю презентации с нуля -создаю дизайн для презентации с уникальными шаблонами -занимаюсь дизайном сайтов -оформляю аккаунты Моё полное портфолио: -Яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/dmMVefF1GU3tZw-Behance: https://www.behance.net/f8e44b5a Дизайн сайта

Я против войны в Украине !