Всё, что связано со словом

Написание статей на любую тематику (приоритет-культура, мода, психология), копирайтинг, рерайт, перевод укр.-рус., редакторская правка, корректура. Грамотность, пунктуальность, соответствие срокам. Литературный стиль, адаптируемый к любым требованиям. Опыт более 10 лет, индивидуальный подход, разумная цена. Кандидат искусствоведения (2009).

Портфолио:

http://www.dsnews.ua/society/kod-pasternaka-12062014000900

http://www.dsnews.ua/world/kgb-i-gollandskiy-pragmatizm-26082014191600

http://www.dsnews.ua/politics/art41648

http://www.dsnews.ua/politics/art47809

http://www.day.kiev.ua/ru/article/taym-aut/vne-prostranstva-i-vremeni

http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/nimechchina-leypcig-bah