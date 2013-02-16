перевод

Предлагаю услуги перевода,английский язык-любые тематики(художественный,юридический,технический ,статьи (туризм,мода и т.д),перевод документов)

итальянский-моя слабость,обожаю его,хотя и знаю пока что на среднем уровне(разговорный и письменный,уровень B2).....могу переводить по общей тематике......

2 высших образования(1-е менеджер по туризму, и 2-е переводчик англо/русский,украинский)

Есть опыт общения с иностранцами:

2007 г., г. Киев- менеджер по бронированию квартир для иностранцев.

Работа заключалась в том, чтобы отвечать на запросы иностранцев (по е-mail, скайпу, телефону и другим компьютерным программам (например sightheart….),и конечно же предлагать по их запросу свободные квартиры (в Киеве (центр) и некоторые по Украине.

лето 2010 г., г.Симферополь- работа переводчиком-администратором в хостеле

Обязанности: запись и поселение иностранцев, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале, покупка им билетов, экскурсии по городу (по желанию туристов).

Гарантирую ответственность,грамотность,пунктуальность

е-mail: [email protected]