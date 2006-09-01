amazonka23

Елена Афашагова amazonka23

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Образование:

2007 - Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Бербекова - Дизайнер (специальность - дизайн/специализация - графический дизайн) Диплом

Профессиональный опыт (достижения) :

04.2008 - 09.2008 ООО Русклимат

Офис - Менеджер

-Ведение базы данных,

-ведение переговоров по телефону,

-ведение документооборота,

-жизнеобеспечение офиса,

-обработка почты,

-общение с клиентами.

09.2007 - 12.2007 Юмикс ТМ

-Менеджер отдела рекламы и маркетинга

-Разработка оригинал-макетов всех видов печатной продукции: -упаковка (пакеты' короба и пр.) '

-рекламная полиграфия (листовки' плакаты' буклеты' календари и пр.) '

-представительская продукция (визитки' сувенирная продукция) '

-контроль качества напечатанной продукции -подготовка изображений для сайта.

09.2006 - 07.2007 Печатный салон Sindika

дизайнер

Разработка дизайна и верстка рекламно-полиграфической продукции'

- разработка фирменного стиля'

- разработка сувенирной продукции'

- разработка концепций новой продукции (упаковка' этикетки) '

подготовка макетов для сдачи в типографию.

Гражданство:

Россия

Языки

Русский : Родной язык

английский: базовые знания

Ключевые навыки:

Уверенный пользователь PC: (Windows, MS_Offise, internet). Свободно владею графическими редакторами: Adobe Photoshop, Corel DrawХ3, Adobe Illystrator. Знакома с 3d max.

Рисунок от руки.

Имеется опят работы с графическим планшетом.

E-mai: [email protected]

тел.8-926-968-29-14

3ds MaxPhotoshop