amazonka23

Образование:
2007 - Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Бербекова - Дизайнер (специальность - дизайн/специализация - графический дизайн) Диплом
Профессиональный опыт (достижения) :
04.2008 - 09.2008 ООО Русклимат
Офис - Менеджер
-Ведение базы данных,
-ведение переговоров по телефону,
-ведение документооборота,
-жизнеобеспечение офиса,
-обработка почты,
-общение с клиентами.
09.2007 - 12.2007 Юмикс ТМ
-Менеджер отдела рекламы и маркетинга
-Разработка оригинал-макетов всех видов печатной продукции: -упаковка (пакеты' короба и пр.) '
-рекламная полиграфия (листовки' плакаты' буклеты' календари и пр.) '
-представительская продукция (визитки' сувенирная продукция) '
-контроль качества напечатанной продукции -подготовка изображений для сайта.
09.2006 - 07.2007 Печатный салон Sindika
дизайнер
Разработка дизайна и верстка рекламно-полиграфической продукции'
- разработка фирменного стиля'
- разработка сувенирной продукции'
- разработка концепций новой продукции (упаковка' этикетки) '
подготовка макетов для сдачи в типографию.
Гражданство:
Россия
Языки
Русский : Родной язык
английский: базовые знания
Ключевые навыки:
Уверенный пользователь PC: (Windows, MS_Offise, internet). Свободно владею графическими редакторами: Adobe Photoshop, Corel DrawХ3, Adobe Illystrator. Знакома с 3d max.
Рисунок от руки.
Имеется опят работы с графическим планшетом.
E-mai: [email protected]
тел.8-926-968-29-14