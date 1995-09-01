Телефон: 8 928 609 33 32
Образование: Высшее
E-mail: [email protected]
Семейное положение: Холост
Дата рождения: 01.09.1995
Профессиональный опыт
Принял участие в следующих проектах:
Tetris.
Классический тетрис с современным интерфейсом.Цель этого проекта -закрепить изучение функционального
программирования.
Разработка велась в группе из трёх человек. Реализовал
логику игры: хранение и изменение
состояний игры, хранение всех объектов
игрового поля. Так же придумал и реализовал
способ создания примитивов игры. Перед
первой релиз-версией настраивал детали
интерфейса, подбирал цветовую схему
игры.
Экспертная система.
Имитационная система,управляющая виртуальным транспортным
средством с целью автоматической парковки в гараже.
Транспортное средство имело ряд датчиков
расстояния и метку с локацией гаража.
Разработка велась группой из 5 человек.
Запрограммировал расчеты поворота
колес, скорости и направления транспорта
по входным данным сенсоров. Расчеты
производились на базе k-значной логики.
Сделал существенный вклад в разработку
правил передвижения для транспортного
средства.
3D сцена в OpenGL.
Индивидуальный проект,цель которого - закрепить навыки по
работе с библиотекой для компьютерной
графики OpenGL. Создал 3D сцену с несколькими
графическими примитивами, в которой
произвел расчет освещения используя
различные модели освещения и несколько
источников. Добавил возможность
включения/выключения для каждого
источника света. Произвел и реализовал
расчеты затенения. Реализовал возможность
передвижения камеры по сцене.
Стереозрение.
Дипломная работа.Разработка собственного стерео-лидара
(устройство для определения расстояния
до предметов использующее две веб
камеры). При помощи OpenCV реализовал поиск
на камерах одинаковых объектов. Рассчитал
и запрограммировал нахождение расстояния
до объекта по его положению на двух
изображениях. Интегрировал стерео-лидар
с роботом Lego Mindstorm.
Расписание занятий университета.
Одиночный проект.Разработка iOS приложения для отображение
расписания занятий на факультете,
предоставляемого по API в формате JSON.
Использовал CoreData, SwiftyJSON, Alamofire, API.
Дополнительный опыт.
Работа с СУБД, параллельное программирование, разработка интерфейсов.
Языки программирования
Уверенное владение: C++, C#, Java, Swift, Haskell, Prolog, SQL, Pascal.
Дополнительные: C, Bash, Assembler, HTML, CSS.
Технологии, навыки, библиотеки
- Объектно-ориентированное программирование
- Знание паттернов проектирования
- Функциональное программирование
- Haskell Stack
- OpenGL
- OpenCV
- Git
- OpenMP
- MPI
- Alamofire
- REST API
Образование
ВУЗ: Южный Федеральный Университет
Факультет: Институт математики, механики и компьютерных
наук им. Воровича
Специальность: Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Степень: Бакалавр
Годы обучения: 2012 — 2016 гг
Дополнительное образование:
Coursera: «Теория игр», «Управление личными
финансами».
Stepic: «Функциональное программирование».
Интересы и хобби
- Музыка: фортепиано, пение.
- Спорт: футбол, волейбол, велоспорт.
- Самообразование.