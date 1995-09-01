Люблю качественно выполнять поставленные задачи

Телефон: 8 928 609 33 32

Образование: Высшее

E-mail: [email protected]

Семейное положение: Холост

Дата рождения: 01.09.1995

Профессиональный опыт

Принял участие в следующих проектах:

Tetris.

Классический тетрис с современным интерфейсом.Цель этого проекта -закрепить изучение функционального

программирования.

Разработка велась в группе из трёх человек. Реализовал

логику игры: хранение и изменение

состояний игры, хранение всех объектов

игрового поля. Так же придумал и реализовал

способ создания примитивов игры. Перед

первой релиз-версией настраивал детали

интерфейса, подбирал цветовую схему

игры.

Экспертная система.

Имитационная система,управляющая виртуальным транспортным

средством с целью автоматической парковки в гараже.

Транспортное средство имело ряд датчиков

расстояния и метку с локацией гаража.

Разработка велась группой из 5 человек.

Запрограммировал расчеты поворота

колес, скорости и направления транспорта

по входным данным сенсоров. Расчеты

производились на базе k-значной логики.

Сделал существенный вклад в разработку

правил передвижения для транспортного

средства.

3D сцена в OpenGL.

Индивидуальный проект,цель которого - закрепить навыки по

работе с библиотекой для компьютерной

графики OpenGL. Создал 3D сцену с несколькими

графическими примитивами, в которой

произвел расчет освещения используя

различные модели освещения и несколько

источников. Добавил возможность

включения/выключения для каждого

источника света. Произвел и реализовал

расчеты затенения. Реализовал возможность

передвижения камеры по сцене.

Стереозрение.

Дипломная работа.Разработка собственного стерео-лидара

(устройство для определения расстояния

до предметов использующее две веб

камеры). При помощи OpenCV реализовал поиск

на камерах одинаковых объектов. Рассчитал

и запрограммировал нахождение расстояния

до объекта по его положению на двух

изображениях. Интегрировал стерео-лидар

с роботом Lego Mindstorm.

Расписание занятий университета.

Одиночный проект.Разработка iOS приложения для отображение

расписания занятий на факультете,

предоставляемого по API в формате JSON.

Использовал CoreData, SwiftyJSON, Alamofire, API.

Дополнительный опыт.

Работа с СУБД, параллельное программирование, разработка интерфейсов.

Языки программирования

Уверенное владение: C++, C#, Java, Swift, Haskell, Prolog, SQL, Pascal.

Дополнительные: C, Bash, Assembler, HTML, CSS.

Технологии, навыки, библиотеки

Объектно-ориентированное программирование

Знание паттернов проектирования

Функциональное программирование

Haskell Stack

OpenGL

OpenCV

Git

OpenMP

MPI

Alamofire

REST API

Образование

ВУЗ: Южный Федеральный Университет

Факультет: Институт математики, механики и компьютерных

наук им. Воровича

Специальность: Фундаментальная информатика и

информационные технологии

Степень: Бакалавр

Годы обучения: 2012 — 2016 гг

Дополнительное образование:

Coursera: «Теория игр», «Управление личными

финансами».

Stepic: «Функциональное программирование».

Интересы и хобби