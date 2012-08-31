amberlin

Анастасия amberlin

 
32 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Арт и книжная иллюстрация, логотипы и фирменный стиль.

Владение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Профессиональный опыт: Фриланс, иллюстрирование книг, буклеты, серия принтов для интернет-магазина, дизайн иконок, макетов сайта, стоковая иллюстрация, создание персонажей.

Ответственна, коммуникабельна, быстро обучаема, компетентна.

Хобби: спорт (плавание), литература, музыка, живопись маслом, ведение Живого Журнала, Pinterest – пользователь.

Контактная информация: [email protected], skype: Fallen_amber, ICQ: 399 – 000 - 612

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