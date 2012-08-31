Арт и книжная иллюстрация, логотипы и фирменный стиль.
Владение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign
Профессиональный опыт: Фриланс, иллюстрирование книг, буклеты, серия принтов для интернет-магазина, дизайн иконок, макетов сайта, стоковая иллюстрация, создание персонажей.
Ответственна, коммуникабельна, быстро обучаема, компетентна.
Хобби: спорт (плавание), литература, музыка, живопись маслом, ведение Живого Журнала, Pinterest – пользователь.
Контактная информация: [email protected], skype: Fallen_amber, ICQ: 399 – 000 - 612
Портфолио
- А и Ю120 просмотров
- Апокалипсис на островах121 просмотр
- Невеста Ветра184 просмотра
- Оставайся диким!170 просмотров