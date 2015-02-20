резюме и портфолио

Я специализируюсь на создание видеороликов с использованием:

3Dmax (vray, simcloth, HDRI и т.д.), After Effects + плагины, The Foundry Nuke, Sidefx Houdini (частично) и т.д.

Образование: высшее Закончил институт МИР (Международный Институт Рекламы ) по специализации АРТ-директор

До этого закончил Международный Технологический Колледж ORT.

Работаю в области дизайна и компьютерной графики около 12 лет

С декабря 2012 по май 2014 года работал в Агентстве по проведению Олимпийских игр в Сочи - 2014

С декабря 2006 года по ноябрь 2012 работал на телеканале "Культура" в отделе компьютерной графики.

В мои обязанности входило: Оформление телестудий, разработка заставок и перебивок для телеэфира, оформление компьютерной графикой видеоматериалов и частично полиграфия (в том числе проекты оформления сцен многих театров г.Москвы)

Также участвовал в оформлении фильма "Адмирал"

Частично оформляю студии Санкт-Петербурских каналов и РТР

С февраля 2002 - по декабрь 2006 работал в архитектурно-строительной мастерской "Профит-2002" (на должности 3D визуализатор)

В работе использую такие программные продукты как: 3Dmax (vray, HDRI и т.д.), After Effects + плагины, The Foundry Nuke, Sidefx Houdini (частично) Adobe Photoshop.....редко использую: Adobe Premier, Adobe Illustrator, Corel Dry и ряд других программ....

В работе использую разные плагины: Simcloth, Power booleon, RPS - модели, Speedtree и т.д.При необходимости использую сетевой рендеринг

Есть свои коллекции текстур, моделей, плагинов и т.д.

Портфолио:

ссылки на портфолио с канала культура:

http://www.youtube.com/watch?v=rEfDGcxAevQ&feature=youtu.be

ссылки на портфолио с ivipid:

http://www.youtube.com/watch?v=IFwfPoWuVsY&feature=youtu.be

ссылки на Matte Painting:

http://www.youtube.com/watch?v=ItKF2zOvPh8&feature=youtu.be

ссылки на концептуальный ролик для ivipid:

http://www.youtube.com/watch?v=alVZ0yas0m0&feature=youtu.be

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телефон для связи: 8 916 449 64 96

e-mail: [email protected]