ambrojeichik

Профессиональная настройка Google AdWords, 2 года опыта работы

Здравствуйте. Профессионально настраиваю рекламу в Google AdWords. 2 года опыта работы в агентстве.

-структурированная рекламная кампания Google AdWords (поиск, КМС- сайты, видеореклама) согласно целям Вашего бизнеса (структура по географии, ключевым словам или продуктам и т д);

-опыт работы с Youtube, настройка видео-кампаний, в зависимости от Ваших целей.

-главное для рекламы - это достижение цели бизнеса. Анализирую цели бизнеса, ищу оптимальные стратегии согласно бюджету и типу бизнеса.

Сертификаты Google AdWords.

Свободно владею английским, некоторое время жила в Ирландии, помогу с переводом текстов.

По всем вопросам пишите, буду рада ответить!