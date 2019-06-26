ambrosimov_oa

Системный аналитик

Я - высококлассный специалист в области системного анализа и уже много лет работаю в сфере развития мобильных технологий.

Имею в своем арсенале следующие навыки:

﻿- проведение системного анализа

﻿- составление ТЗ на разработку мобильных приложений

﻿- составление ТЗ на разработку веб-сервисов

﻿- проработка и проектирование архитектуры мобильных проектов и веб-сервисов

﻿- руководитель ИТ проекта

Я постоянно буду с вами на связи и постоянно буду контролировать процесс.