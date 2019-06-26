ambrosimov_oa

Системный аналитик
Я - высококлассный специалист в области системного анализа и уже много лет работаю в сфере развития мобильных технологий.
Имею в своем арсенале следующие навыки:
- проведение системного анализа
- составление ТЗ на разработку мобильных приложений
- составление ТЗ на разработку веб-сервисов
- проработка и проектирование архитектуры мобильных проектов и веб-сервисов
- руководитель ИТ проекта
Я постоянно буду с вами на связи и постоянно буду контролировать процесс.
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