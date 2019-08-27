Специалист в области контекстной рекламы

Занимаюсь настройкой ЯД.

Как строится рабочий процесс:

- Сбор семантического ядра по тематике рекламируемых товаров/услуг

- Подбор минус слов + создание стоп листа (позволяет снизить стоимость клика, и обеспечивает более точное "попадание" в целевую аудиторию)

- Составление объявлений на поиск по принципу 1 ключ слово - 1 объявление (позволяет снизить стоимость клика)

- Установка UTM меток (необходима для точного понимания того, откуда именно пришел пользователь)

- Настройка быстрых ссылок, уточнений на все объявления

- Создание и заполнение Яндекс Визитки

- Выгрузка кампании в Яндекс. Директ