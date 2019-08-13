Психолог-консультант

Уникальная услуга – корпоративный психолог. Лучше и экономичнее чем HR или менеджер решаю вопросы связанные с эмоциональным выгоранием, прокрастинацией, мотивацией, межличностными взаимоотношениями в коллективе. Готовлю к переговорам, даю консультации по экологичности управленческих решений. Провожу тренинги по soft-skill. Бесплатно подберу личного психолога из проверенных специалистов - опыт от 15 лет, кандидаты наук, работают по скайп от https://psyhelp.pro/