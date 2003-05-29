amentes_mor

Графический дизайнер

Открываете новый бизнес, и хотите повысить узнаваемость своего бренда? Тогда Вы в нужных руках!

Почему Вам нужно обратиться именно ко мне?

Я молодой и амбициозный дизайнер из Чехии. Мои работы - это не просто пополнение собственного портфолио, это мое лицо, за которое я несу полную ответственность.

Я понимаю, что логотип бренда - его гарант успеха, потому вкладываю максимум усилий для качества выполнения работы.

Я изучила большое количество логотипов различных брендов и поняла, что делает логотип интересным и запоминающимся для потенциальных клиентов.

Я реализую ваши желания и идеи, и тем самым помогу повысить чек и узнаваемость Вашей компании.