ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя: Константин
Дата рождения: 1970
США
Email: [email protected]
ICQ: 696-781-175
SKYPE: sirakuz37
ЯЗЫКОВЫЕ ПАРЫ
Немецкий > русский
Английский > русский
ОБРАЗОВАНИЕ
1992 – 1997, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина, факультет иностранных языков, германская филология, диплом переводчика немецкого и английского языков
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2004 по настоящее время живу и работаю в США.
Август 2001 – ноябрь 2003, частный предприниматель, переводчик-фрилансер, а также переводчик при международном брачном агенстве, Кременчуг, Украина
09/1999-07/2001 – компания по продаже нефтепродуктов (Нефтехиминдустрия), Кременчуг, Украина, переводчик английского и немецкого
04/1998-06/1999 – устный переводчик для представителей немецкой компании по пошиву женской одежды Markwald, Steilmann и компании Кремтекс, Кременчуг, Украина
10/1997 – 08/1999, частная международная транспортная компания, Кременчуг, Украина (переводчик немецкого и английского языков)
Телефонные переговоры и перевод документации
Лето 1997 – МЧС г. Харьков,
Устный переводчик для представителей немецкой службы спасения (THW Nürnberg) в г. Харькове.
Лето 1996 - Устный переводчик при группе представителей от Украины на фестивале социалистической молодежи (IUSY-Festival) в Бонне, Германия
1992-1997 Харьковский государственный университет им. В.Н. Каразина, факультет иностранных языков, отделение германской филологии
1987-1989 Группа советский войск в Германии (ГСВГ), Люббен, округ Коттбус (ныне земля Бранденбург), штатный устный и письменный переводчик
ОБЛАСТЬ ПЕРЕВОДА
Художественный перевод, военное дело, авиация, автопром, строительство, нефть/газ, общие технические, общественно-политические тексты, образование, аудио-видео (снятие текста оригинала, субтитры), тексты общего характера