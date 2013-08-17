Профессиональные переводы

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя: Константин

Дата рождения: 1970

США

Email: [email protected]

ICQ: 696-781-175

SKYPE: sirakuz37

ЯЗЫКОВЫЕ ПАРЫ

Немецкий > русский

Английский > русский

ОБРАЗОВАНИЕ

1992 – 1997, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина, факультет иностранных языков, германская филология, диплом переводчика немецкого и английского языков

ОПЫТ РАБОТЫ

С 2004 по настоящее время живу и работаю в США.

Август 2001 – ноябрь 2003, частный предприниматель, переводчик-фрилансер, а также переводчик при международном брачном агенстве, Кременчуг, Украина

09/1999-07/2001 – компания по продаже нефтепродуктов (Нефтехиминдустрия), Кременчуг, Украина, переводчик английского и немецкого

04/1998-06/1999 – устный переводчик для представителей немецкой компании по пошиву женской одежды Markwald, Steilmann и компании Кремтекс, Кременчуг, Украина

10/1997 – 08/1999, частная международная транспортная компания, Кременчуг, Украина (переводчик немецкого и английского языков)

Телефонные переговоры и перевод документации

Лето 1997 – МЧС г. Харьков,

Устный переводчик для представителей немецкой службы спасения (THW Nürnberg) в г. Харькове.

Лето 1996 - Устный переводчик при группе представителей от Украины на фестивале социалистической молодежи (IUSY-Festival) в Бонне, Германия

1992-1997 Харьковский государственный университет им. В.Н. Каразина, факультет иностранных языков, отделение германской филологии

1987-1989 Группа советский войск в Германии (ГСВГ), Люббен, округ Коттбус (ныне земля Бранденбург), штатный устный и письменный переводчик

ОБЛАСТЬ ПЕРЕВОДА

Художественный перевод, военное дело, авиация, автопром, строительство, нефть/газ, общие технические, общественно-политические тексты, образование, аудио-видео (снятие текста оригинала, субтитры), тексты общего характера