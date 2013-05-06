amfitozman

Андрей amfitozman

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайт 10-15 небольших статей

    Нужен копирайт русскоязычных статей па тематикам: страхование, кредиты, сайты, путешествия. В общем около 40к символов. Подробности проекта после выбора исполнителя. Стоимость и сроки оставляйте пожалуйста в предложениях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Качественный рерайт англоязычного контента

    Доброе время суток. Нужен качественный рерайт англоязычного текста объемом 15к символов. Текст приложен к заданию. Отписывайте пожалуйста со стоимостью, сроками и по возможности 1-2 примера работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$15
10 баллов
11 лет назад
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Замечательный заказчик!
Отличный исполнитель, все очень быстро и качественно! Всем рекомендую.
Ответный отзыв
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Качественный рерайт англоязычного контента
Приятное сотрудничество, своевременная оплата. Рекомендую Андрея как добросовестного заказчика, который умеет четко ставить задачу. Спасибо за работу. Буду рада оказать услуги снова.
У Натальи очень хороший уровень английского языка, все делается в срок, всем рекомендую.
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tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Копирайт 10-15 небольших статей
Андрей - корректный заказчик, приятный в общении, четко ставит задачу и конкретно знает, каким должен быть результат. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую другим исполнителям.
Отличный исполнитель, все в срок, отменное качество и цены приятные, всем рекомендую!
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