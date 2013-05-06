amfitozman

$15
Нужен качественный favicon по изображению. Четкий, на прозрачном фоне.
Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Нужен качественный favicon по изображению. Четкий, на прозрачном фоне.
Нужен копирайт русскоязычных статей па тематикам: страхование, кредиты, сайты, путешествия. В общем около 40к символов. Подробности проекта после выбора исполнителя. Стоимость и сроки оставляйте пожалуйста в предложениях.
Доброе время суток. Нужен качественный рерайт англоязычного текста объемом 15к символов. Текст приложен к заданию. Отписывайте пожалуйста со стоимостью, сроками и по возможности 1-2 примера работ.