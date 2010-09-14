Копирайтер

Копирайтер, стаж - 2 года. Пишу рекламные статьи, а также статьи для сайтов. Основная тематика: туризм, здоровье, образовательные услуги, дизайн интерьера, фитнес, мода и стиль. Возможны другие темы. Помогаю с разработкой УТП, рекламной концепции. Предпочитаю работать с постоянными заказчиками.

Стоимость услуг: рекламная статья - 5-6 USD за 1000 знаков без пробелов, сео-текст - дороже, по договоренности. Портфолио предоставлю по запросу. Соблюдение сроков и грамотность статьи гарантирую.