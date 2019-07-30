Переводчик английского языка
Образование
Запорожский государственный медицинский университет, лечебное дело
Языки
- английский
- украинский
- русский
Услуги
- письменный перевод с/на английский язык
- проверка русского и украинского языка в статьях и книгах
- перевод видео
Навыки
- уверенный пользователь ПК
- работа с Word, Excel, Google Drive, Google Docs
- безупречное знание русского и украинского языков
- знание английского языка на уровне В2
- стрессоустойчивость, пунктуальность, ответственность
- здоровье, медицина
- биология, химия