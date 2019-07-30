amicior

Анна Гусарова amicior

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик английского языка

Образование 

Запорожский государственный медицинский университет, лечебное дело

Языки

  • английский
  • украинский
  • русский

Услуги

  • письменный перевод с/на английский язык
  • проверка русского и украинского языка в статьях и книгах
  • перевод видео

Навыки

  • уверенный пользователь ПК
  • работа с Word, Excel, Google Drive, Google Docs
  • безупречное знание русского и украинского языков
  • знание английского языка на уровне В2
  • стрессоустойчивость, пунктуальность, ответственность
Основные специализации по переводу

  • здоровье, медицина
  • биология, химия