Гасанов Амид Гасымович

Дата рождения 3 июня 1994 года.

Адрес проживания Россия, г. Елабуга

Семейное положение: не женат

Дети: Детей нет

Образование

КГАМТ

Образование: Среднее специальное

Специальность: Программирование в компьютерных сетях

Форма обучения: очная.

Начало: Сентябрь 2010 года.

Дополнительные сведения :

В наличии знания и умения по установке и настройке CMS в большей степени c WordPress. Знания HTML+CSS. Базовы знания Photoshop, английский язык.

Личные качества:

Целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, стрессоустойчивость, энергичность, желание работать и зарабатывать.

P.S: Могу упереться и сутками сидеть не вылазя из рабочего состояния пока не выполню работу.

Интересы:

IT-технологии в бизнесе, интернет,Человеческая психология, веб-интерфейс, природа, отдых, иностранные языки

E-mail:[email protected]

Skype: spook123451