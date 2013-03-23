Гасанов Амид Гасымович
Дата рождения 3 июня 1994 года.
Адрес проживания Россия, г. Елабуга
Семейное положение: не женат
Дети: Детей нет
Образование
КГАМТ
Образование: Среднее специальное
Специальность: Программирование в компьютерных сетях
Форма обучения: очная.
Начало: Сентябрь 2010 года.
Дополнительные сведения :
В наличии знания и умения по установке и настройке CMS в большей степени c WordPress. Знания HTML+CSS. Базовы знания Photoshop, английский язык.
Личные качества:
Целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, стрессоустойчивость, энергичность, желание работать и зарабатывать.
P.S: Могу упереться и сутками сидеть не вылазя из рабочего состояния пока не выполню работу.
Интересы:
IT-технологии в бизнесе, интернет,Человеческая психология, веб-интерфейс, природа, отдых, иностранные языки
E-mail:[email protected]
Skype: spook123451