Видеомонтажер
Здравствуйте, меня зовут Александр, занимаюсь видеомонтажом рекламных роликов,
промо, влоги, о, видеорекламы на FB/Insta, подкасты и многое другое.
Буду рад услышать о вашем проекте и, прежде всего, о том, чем я могу вам помочь!
Опыт и навыки:
- Adobe Premiere Pro (редактирование видео)
- Adobe After Effects (редактирование шаблонов, анимация титров/субтитров)
- Adobe Photoshop (редактирование фотографий)
- Adobe Illustrator (редактирование логотипов)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- SHOWREEL 21/22нет просмотров
- La Dilaraнет просмотров
- Permanent Makeup №1нет просмотров
- Море Шоунет просмотров
- Мария Солодарнет просмотров