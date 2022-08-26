Видеомонтажер

Здравствуйте, меня зовут Александр, занимаюсь видеомонтажом рекламных роликов,

промо, влоги, о, видеорекламы на FB/Insta, подкасты и многое другое.

Буду рад услышать о вашем проекте и, прежде всего, о том, чем я могу вам помочь!

Опыт и навыки:

- Adobe Premiere Pro (редактирование видео)

- Adobe After Effects (редактирование шаблонов, анимация титров/субтитров)

- Adobe Photoshop (редактирование фотографий)

- Adobe Illustrator (редактирование логотипов)