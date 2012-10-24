Амина Гришанова amina31amina31
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Улучшить рекламу для своей компании;
Написать качественный текст, который действительно будет ПРОДАВАТЬ;
Придумать название для будущего бизнеса или яркий красочный слоган.
А может я о чем-то не догадываюсь и у Вас имеются свои причины зайти ко мне на огонек.
В любом случае,
Добро пожаловать!
Мы пишем только отличные тексты!!!
Перед тем как написать текст, я провожу полнейший маркетинговый анализ Вашей деятельности, выделяю основные преимущества Вашей продукции и именно на них делаю основной акцент. Я никогда тупо не расхваливаю в своих текстах товар или услугу. Я просто предлагаю потенциальному потребителю Ваших услуг понять, что же конкретно он получит от работы с Вашей компанией.
Многочисленные положительные отзывы и база постоянных клиентов – вот основное подтверждение качества моей работы.
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