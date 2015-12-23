aminahanova

Портфолио на сайте: http://yourchoice.kz
Пример работ:
http://resume.yourchoice.kz/ (есть мобильная версия)
http://eventica.yourchoice.kz/
http://fata.yourchoice.kz/ (есть мобильная версия)
http://d.yourchoice.kz/index.html#homewr
Здравствуйте!
Меня зовут Амина – я веб-дизайнер Adobe Muse
Я рада предложить свою работу по веб-дизайну.
Что в портфолио? Замечательных работы, которые отвечают сегодняшним самым напыщенным ожиданиям.
Выгода для тебя, что ты получишь исполнителя, который любит изучать новое и интересуется всем, что его окружает т.е все сферы бизнеса и предлагать интересные и простые решения со взглядом со стороны т.е потребителя.
В чем мой интерес? Для меня интерес во всем.
Мои заказчики довольны. Довольна и я.
Сайт должен отвечать:
всем ноу-хай, как говорится;
не быть перегруженным;
иметь original фото с производства и т.д.;
максимально кратким, понятным и запоминающимся для простого обывателя.
Как начать со мной работать:
1. Ваш звонок или письмо (моб., Skype) - определяем, что требуется от меня
2. Рисуем дизайн сайта
3. Верстаем его
4. Добавляем динамичности
5. Пишем SEO-тексты
6. Проверка сайта на ошибки и "артефакты"
7. Запускаем сайт на выбранном хостинге
8. Сайт приносит Вам деньги
Если мы у нас схожее представление о сайте, уверенна что нам будет интересно работать вместе!
Обязательно звоните или пишите!
От меня все! Всем добра!
С удовольствием буду рада сотрудничеству!
Амина