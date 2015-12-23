aminahanova

Adobe Muse Web Designer

Портфолио на сайте: http://yourchoice.kz

Пример работ:

http://resume.yourchoice.kz/ (есть мобильная версия)

http://bb.yourchoice.kz/

http://fresh.yourchoice.kz/

http://udalder.yourchoice.kz/

http://eventica.yourchoice.kz/

http://salon.yourchoice.kz/)

http://fitfood.yourchoice.kz

http://orda.yourchoice.kz/

http://fata.yourchoice.kz/ (есть мобильная версия)

http://dom.yourchoice.kz/

http://d.yourchoice.kz/index.html#homewr

http://eco.yourchoice.kz/

Здравствуйте!

Меня зовут Амина – я веб-дизайнер Adobe Muse

Я рада предложить свою работу по веб-дизайну.

Что в портфолио? Замечательных работы, которые отвечают сегодняшним самым напыщенным ожиданиям.

Выгода для тебя, что ты получишь исполнителя, который любит изучать новое и интересуется всем, что его окружает т.е все сферы бизнеса и предлагать интересные и простые решения со взглядом со стороны т.е потребителя.

В чем мой интерес? Для меня интерес во всем.

Мои заказчики довольны. Довольна и я.

Сайт должен отвечать:

всем ноу-хай, как говорится;

не быть перегруженным;

иметь original фото с производства и т.д.;

максимально кратким, понятным и запоминающимся для простого обывателя.

Как начать со мной работать:

1. Ваш звонок или письмо (моб., Skype) - определяем, что требуется от меня

2. Рисуем дизайн сайта

3. Верстаем его

4. Добавляем динамичности

5. Пишем SEO-тексты

6. Проверка сайта на ошибки и "артефакты"

7. Запускаем сайт на выбранном хостинге

8. Сайт приносит Вам деньги

Если мы у нас схожее представление о сайте, уверенна что нам будет интересно работать вместе!

Обязательно звоните или пишите!

От меня все! Всем добра!

С удовольствием буду рада сотрудничеству!

Амина