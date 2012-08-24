open minded

Уважаемые клиенты!

Буду рада быть Вам полезнjq в написании имиджевых статей, копирайте, художественных переводах с итальянского и английского. Говоря о переводах, признаюсь, что мои знания не подтверждены дипломом профессионального переводчика. Только лишь международными сертификатами уровень С1 ;-) и годами неустанного совершенствования.

Очень ценю свое время и головной мозг, поэтому за сухой рерайт, пожалуй, не возьмусь.

Среди тем в которых наиболее компетентна как автор - история и культурология, экономика, политология, туризм и путешествия, гастрономия, энология, табак и сигары, мода и аксессуары. Компетентна в данном контексте означает, что вышеперечисленные темы жизненно близки хозяйке данного профайла и она с ними сталкивалась не только плавая во всемирной сети.

За сим желаю всем удачи и взаимовыгодного сотрудничества.