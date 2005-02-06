Смм-специалист/ведение/визуал

Меня зовут Амина, мне 16 лет. Да, я ещё подросток),но мне это не мешает развиваться в разных направлениях и мыслить нестандартно.Каждый в детстве мечтал кем-то стать. У меня было много вариантов, кем бы я хотела стать.В итоге, не было определенности. И родители сделали этот выбор за меня.В данный момент я учусь в мед колледже на 2 курсе. Вначале казалось, что все легко, но настал 2 курс, и я полностью ушла в учебу. Решила паралельно развиваться в интересной и новой для меня сфере СММ. Меня мотивирует возможность жить лучше и не нуждаться ни в чем. Я верю, что я добьюсь всего своим трудом и знаниями. Но ещё у меня есть отличный мотиватор. И это моя сестра, которая мотивирует меня и помогает преодолевать страхи.Мы сами не представляем, на что мы способны… нужно только забыть слово «невозможно». Я верю в себя и свои возможности. И вы не отступайте, добивайтесь своих целей, идите к ним. Не стойте на месте и выходите из зоны комфорта. Молодость -это прекрасное время, которое можно использовать во благо себе в будущем.