amirabzhalilov

Качествнная настройка Яндекс.Директ Поиск/РСЯ

Настрою Вашу рекламную компанию в Яндекс.Директ с максимальной эффективностью. Приведу на ваш сайт покупателей уже в первую неделю запуска кампании, проведу аудит. Помимо этого посоветую вам, как можно увеличить количество заявок, так как успешность рекламной кампании зависит от множества факторов, таких как: Оформление сайта, торговое предложение, конкуренция, работа менеджеров.

Опыт работы в Яндекс Директе более года, работал с такими проектами как:

1. Частный детский сад

2. Магазин вяленой воблы

3. Строительство каркасных домов

4. Интернет магазины

5. Парикмахерские

Если ваш бизнес не относится к этим сферам, то ничего страшного, я всегда готов пробовать новое. Самым главным в работе для меня является то, что я проникаюсь бизнесом заказчика и буквально живу им, изучаю тонкости дела, анализирую конкурентом, определяю целевую аудиторию. Минимальный CTR, который я вам гарантирую на поиске- 10%, стоимость заявок сильно разнится от специфики бизнеса, тем не менее прибыль рекламная кампания будет приносить в любом случае.

Если вы планируете продвигать свой бизнес в поисковых сетях или просто хотите задать мне вопрос, пишите, с радостью отвечу.