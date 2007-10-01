Web-разработчик

Образование

2002 – 2007

Житомирский государственный технологический университет

Факультет информационно-компьютерных технологий

Специальность: автоматизированное управление технологическими процессами

2007

Курс английского языка

Навыки

• Программирование

• Тестирование ПО

• Водительские права кат. В

Программирование:

Pascal

Delphi

HTML, CSS

JavaScript

JavaME

Python

Django

Автоматизированное тестирование:

TestComplete

UTPLSQL

Базы данных:

Oracle PL/SQL

MySQL

Visual Fox Pro

Системы управления проектами:

Bugzilla

StarTeam

JIRA

Программы:

MS Office

Adobe Photoshop

MathCad

UleadVideoStudio

Языки

• Украинский

• Русский

• Английский

Опыт работы

10/2007 — 04/2009

Киев, АТЗТ "Квазар-Микро",

инженер по тестированию ПО

1.BSCS 6/ BSCS iX Migration в сотрудничкстве с компанией “LHS” ,http://www.lhsgroup.com — система управления бизнес-процессами для компании мобильного оператора "MTC", http://mts.com.ua/

2.AgroClever — инновационное

автоматизированное решение планирования и управления в области сельского хозяйства, http://www.it-agro.com/