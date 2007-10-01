Образование
2002 – 2007
Житомирский государственный технологический университет
Факультет информационно-компьютерных технологий
Специальность: автоматизированное управление технологическими процессами
2007
Курс английского языка
Навыки
• Программирование
• Тестирование ПО
• Водительские права кат. В
Программирование:
Pascal
Delphi
HTML, CSS
JavaScript
JavaME
Python
Django
Автоматизированное тестирование:
TestComplete
UTPLSQL
Базы данных:
Oracle PL/SQL
MySQL
Visual Fox Pro
Системы управления проектами:
Bugzilla
StarTeam
JIRA
Программы:
MS Office
Adobe Photoshop
MathCad
UleadVideoStudio
Языки
• Украинский
• Русский
• Английский
Опыт работы
10/2007 — 04/2009
Киев, АТЗТ "Квазар-Микро",
инженер по тестированию ПО
1.BSCS 6/ BSCS iX Migration в сотрудничкстве с компанией “LHS” ,http://www.lhsgroup.com — система управления бизнес-процессами для компании мобильного оператора "MTC", http://mts.com.ua/
2.AgroClever — инновационное
автоматизированное решение планирования и управления в области сельского хозяйства, http://www.it-agro.com/