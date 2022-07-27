Переводчик En-Ru
Уверенный пользователь ПК (приложения Microsoft, Skype, Zoom)
Английский на уровне B2
Немецкий уровень А2
Навыки синхронного перевода
Навыки последовательного перевода
Навыки редактирования текста
Навыки работы в Trados и SmartCat (при необходимости готова пройти обучение и по другим CAT-программам).
Дополнительные курсы в области перевода IT
Ответственный подход к работе, гибкость, самоорганизованность, стрессоустойчивость, усидчивость, люблю учиться новому, легко усваиваю новые знания, хорошо работаю в команде.
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