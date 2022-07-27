Переводчик En-Ru

Уверенный пользователь ПК (приложения Microsoft, Skype, Zoom)

Английский на уровне B2

Немецкий уровень А2

Навыки синхронного перевода

Навыки последовательного перевода

Навыки редактирования текста

Навыки работы в Trados и SmartCat (при необходимости готова пройти обучение и по другим CAT-программам).

Дополнительные курсы в области перевода IT

Ответственный подход к работе, гибкость, самоорганизованность, стрессоустойчивость, усидчивость, люблю учиться новому, легко усваиваю новые знания, хорошо работаю в команде.