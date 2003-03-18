amixailovna

Инфографика

Здравствуйте! Инфографика - это способ продвижения товара, путем совмещения в одной карточке фото и описания, которые подчеркнут преимущества товара и выделят на фоне других. В век технологий люди лучше воспринимают информацию, если она основана на визуальной основе, чем печатной. Инфографика собирает в себе все самое лучшее как для молодого, так и более старшего поколения, и сможет удовлетворить потребность в изучении товара очень быстро. Именно этим я и занимаюсь. Создание карточек, которые будут помогать вам продвигать свой товар!

Обо мне! Ответственно и внимательно отношусь к работе. Мне действительно интересна эта деятельность, поэтому буду рада вашим откликам