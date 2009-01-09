Образование:

1996-2001 - Горловский государственный институт иностранных языков, переводческий факультет, диплом с отличием. г. Горловка. Донецкая обл., Украина

2003-2005 - Межрегиональная Академия управления персоналом, Менеджмент организаций, Экономика и управлене бизнесом, диплом с отличием. г. Северодонецк, Луганская обл., Украина

Опыт работы:

1999 - 2000 - ЗАО "Оргхим": технический переводчик. г. Северодонецк, Луганская обл., Украина

2000 - 2008 - ОАО "РКТК": секретарь-референт + переводчик. г. Рубежное, Луганская обл., Украина

Большой опыт в сфере устного и письменного перевода: техническая, деловая, повседневная лексика.