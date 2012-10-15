Работаем с Иваном уже очень давно и за это время у меня не было моментов, чтобы я жалел о данном сотрудничестве. Всегда всё на высоте: постановка задачи, видение цели, приятное общение и своевременная оплата труда. Приятно работать с таким хорошим, понимающим и целеустремлённым человеком :) С ув. Сердюков Д.А.