ammiak09

Иван ammiak09

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Asia-Vinell
31 годПольша
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Изменение внешнего вида сайта
Всё отлично
Ася - хороший, ответственный фрилансер. Все делает четко, быстро отвечает на сообщения. Хорошо понимает, какого результата от неё ожидает заказчик, и грамотно оформляет заказ. Советую обращаться.
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LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Продвижение двух сайтов с нуля+поддержание старого
Работаем с Иваном уже очень давно и за это время у меня не было моментов, чтобы я жалел о данном сотрудничестве. Всегда всё на высоте: постановка задачи, видение цели, приятное общение и своевременная оплата труда. Приятно работать с таким хорошим, понимающим и целеустремлённым человеком :) С ув. Сердюков Д.А.
Как всегда, Дмитрий подходошел к работе над новыми сайтами со знанием дела, пошел уверенный рост посещаемости на сайтах, оживил предыдущий проек, заказов заметно прибавилось, а это самый главный показатель на мой взгляд. Так же радует грамотный и подробный отчет о проделанной работе, ничего не упускает, видно за что платишь, вобщем продолжаем работать:)
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GoodSites
Олег 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта, переоформление группы
Иван - отличный, адекватный заказчик. Корректно и грамотно формулирует задание, советуется и быстро принимает решения. В сети часто, задержки в ответах бывают, но редко. Оплата своевременная и без замечаний. Уважает труд исполнителя и с пониманием относится к производственным расходам. Был очень рад сотрудничать и надеюсь на дальнейшую совместную работу. Рекомендую.
Работой доволен, все в срок, учтены все мои замечания, это те немногие исполнители, которых советуют друзьям.
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LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Продвижение сайта с "нуля", подбор слов, оптим.
Приятный в общении человек, всё чётко, по делу, ничего лишнего! Большой энтузиазм и стремление быть лучшим в своё деле дают и мне, как исполнителю, заряд энергии и желание работать! Хорошая команда разработчиков, которые по велению Ивана сразу же откликаются на мои просьбы, выполняют доработки. Отлично поставленная тактика даёт свои плоды! Будем работать дальше) Рекомендую данного человека для работы) С ув. Сердюков Д.А.
Очень грамотная работа, старт дан, проект начал оживать, сначало побаивался что исполнитель молод, но как показала практика Дмитрий знает свое дело,предоставляет отчеты, всегда на связи вобщем МОЛОДЕЦ! Следующий проект буду заказывать только у него и его Коллектива Хороших Людей.
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Summer_Rain
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Фавикон для problem-s-diplomom.net
Всё хорошо: оплата вовремя, необходимая информация по задаче, наглядная демонстрация пожеланий. Спасибо, что обратились.
Все качественно и быстро, подходит к работе творчески. Все понравилось буду и впредь обращаться.
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