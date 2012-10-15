Компания в СПБ, Продумать название чтобы состояло из трех слов, например: ТД Северозападный гранит, Карельские гранитные карьеры. Смысл получить взаимосвязь из трех букв(абривиатура), (КГК) и по нему создать логотип-герб (по тематике строительства), он не должен ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужна качественная настройка сайтов для наиболее быстрого выхода в топ, и при этом не забывать о первом нашем проекте))Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Новый дизайн для etalondiplom.ru также обновить группу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен полный комплекс по продвижению сайта problem-s-diplomom.netПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Фавикон перо и чернильницаИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен мощный PHP программист для сайта а именно для одного раздела на сайте "Биржа" что нужно прикрутить: 1) Личный кабинет 2) Ввод\вывод средст в личном кабинете(не защищенная зона) 3) Организовать внутренний чат для участников биржи по правилам ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо придумать современный дизайн для сайта problem-s-diplomom.net сохранив логотип(можно улучшить) все остальное-свобода выбора, размещение вкладок,вид и тдДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
10 лет назад
Всё отлично
Ответный отзыв
Ася - хороший, ответственный фрилансер. Все делает четко, быстро отвечает на сообщения. Хорошо понимает, какого результата от неё ожидает заказчик, и грамотно оформляет заказ. Советую обращаться.
$1000
10 баллов
10 лет назад
Работаем с Иваном уже очень давно и за это время у меня не было моментов, чтобы я жалел о данном сотрудничестве. Всегда всё на высоте: постановка задачи, видение цели, приятное общение и своевременная оплата труда. Приятно работать с таким хорошим, понимающим и целеустремлённым человеком :) С ув. Сердюков Д.А.
Ответный отзыв
Как всегда, Дмитрий подходошел к работе над новыми сайтами со знанием дела, пошел уверенный рост посещаемости на сайтах, оживил предыдущий проек, заказов заметно прибавилось, а это самый главный показатель на мой взгляд. Так же радует грамотный и подробный отчет о проделанной работе, ничего не упускает, видно за что платишь, вобщем продолжаем работать:)
$50
10 баллов
11 лет назад
Иван - отличный, адекватный заказчик. Корректно и грамотно формулирует задание, советуется и быстро принимает решения. В сети часто, задержки в ответах бывают, но редко. Оплата своевременная и без замечаний. Уважает труд исполнителя и с пониманием относится к производственным расходам. Был очень рад сотрудничать и надеюсь на дальнейшую совместную работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работой доволен, все в срок, учтены все мои замечания, это те немногие исполнители, которых советуют друзьям.
$400
10 баллов
11 лет назад
Приятный в общении человек, всё чётко, по делу, ничего лишнего! Большой энтузиазм и стремление быть лучшим в своё деле дают и мне, как исполнителю, заряд энергии и желание работать! Хорошая команда разработчиков, которые по велению Ивана сразу же откликаются на мои просьбы, выполняют доработки. Отлично поставленная тактика даёт свои плоды! Будем работать дальше) Рекомендую данного человека для работы) С ув. Сердюков Д.А.
Ответный отзыв
Очень грамотная работа, старт дан, проект начал оживать, сначало побаивался что исполнитель молод, но как показала практика Дмитрий знает свое дело,предоставляет отчеты, всегда на связи вобщем МОЛОДЕЦ! Следующий проект буду заказывать только у него и его Коллектива Хороших Людей.
$20
10 баллов
11 лет назад
Всё хорошо: оплата вовремя, необходимая информация по задаче, наглядная демонстрация пожеланий. Спасибо, что обратились.
Ответный отзыв
Все качественно и быстро, подходит к работе творчески. Все понравилось буду и впредь обращаться.