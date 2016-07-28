Ищем толкового мастера по анимированным баннерам. Сложность баннера - как под поиском на главной странице Яндекса. Кол-во - около 30 в месяц, в html5. Если вы достаточно компетентны (знакомы с ТТ площадок ...
Баннеры1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Ищу хорошего баннерщика для задач для агенства www.magicstyle.ru
Ищем толкового мастера по анимированным баннерам. Сложность баннера - как под поиском на главной странице Яндекса. Кол-во - около 30 в месяц, в html5. Если вы достаточно компетентны (знакомы с ТТ площадок ...