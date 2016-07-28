ammiene

Екатерина ammiene

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Ищу хорошего баннерщика для задач для агенства www.magicstyle.ru

  • Анимированный баннер

    Ищем толкового мастера по анимированным баннерам. Сложность баннера - как под поиском на главной странице Яндекса. Кол-во - около 30 в месяц, в html5. Если вы достаточно компетентны (знакомы с ТТ площадок ...

    HTML
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад